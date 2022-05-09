Оруро, Боливия, 9 мая, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом на востоке Боливии. Об этом 8 мая сообщило Agencia Boliviana de Información (ABI).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточнил агентству руководитель дорожного управления департамента Оруро Рикардо Сапата, авария произошла в населённом пункте Пария, расположенном в 20 км от города Оруро, столицы одноимённого департамента. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на крутом повороте, в результате автобус перевернулся.

На месте ДТП погибли пять человек, личность четверых погибших удалось установить, остаётся неопознанной одна женщина. Ещё 15 пострадавших были доставлены в клиники города Оруро.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и пятерых пострадавших в результате ДТП под Калугой.