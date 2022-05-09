Пекин, 9 мая, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Китайские военные провели учения в морских водах к востоку и юго-западу от побережья Тайваня, сообщает 9 мая командование НОАК на своей страничке в социальной сети WeChat.

Mil.ru Корабль ВМС НОАК

По данным командования Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), учения прошли при участие военно-воздушных и военно-морских сил с задействованием ракет с неядерной боевой частью.

Уточняется, что целью учений является повышение боеготовности разных родов и видов войск страны в рамках проведения общевойсковых операций.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обостряется. Китай неоднократно заявлял, что остров является неотъемлемой частью КНР, и все попытки доказать обратное могут обернуться военным ответом. США же наращивают напряженность, провоцируя Китай на военные действия.