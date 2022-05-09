Берлин, , 03:27 — REGNUM Нехватка продовольствия из-за роста цен на сырье ожидается в Германии, утверждают продовольственные ассоциации страны, сообщает 9 мая телеканал Das Erste.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Причиной повышения цен на сырье, по утверждению канала, является украинский кризис, который также стал причиной повышения цен на продукты питания. Продовольственные ассоциации Германии пытаются принимать необходимые меры сдерживания роста цен.

«В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их приобрести», — заявил президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.

Он также призвал глава минсельхоза ФРГ Джема Оздемира переключиться с программы «зеленых» на программу активного кризис-менеджмента. Ассоциации также предупредили, что в ближайшее время в стране могут взлететь цены на молочную продукцию и выпечку на 20% и 30% соответственно. И это после того, как затраты на энергию, сырье и персонал уже выросли.

Напомним, что страны Запада и США ввели против России рекордное количество санкций, которые привели на их собственных рынках к дефициту сырья и росту цен практически на все виды товаров. После этого они начали обвинять Россию в росте цен. Украинизация Запада продолжается.