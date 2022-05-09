Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Президент США Джозеф Байден может встретиться с главой Бразилии Жаиром Болсонару, если бразильский лидер примет участие в Саммите Америк, запланированном на июнь текущего года в городе Лос-Анджелесе. Об этом 8 мая сообщило издание Estado de S. Paulo.

Жаир Болсонару Senado Federal

По данным издания, о возможности первой очной встречи лидеров двух стран сообщили американские дипломаты высокого ранга своим коллегам в Бразилиа. В Вашингтоне рассматривают такую встречу как возможность заручиться гарантиями того, что власти Бразилии «не будут углублять отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

В МИД Бразилии надеются в результате этой встречи «разморозить отношения» между Байденом и Болсонару, который в ходе американской предвыборной кампании поддерживал экс-президента США Дональда Трампа, главного оппонента действующего американского лидера. При этом Болсонару поздравил Байдена с победой на выборах одним из последних среди мировых лидеров.

В свою очередь, американский лидер в ходе онлайн-саммита, посвящённого проблемам изменения климата, покинул его незадолго до выступления Болсонару.

В МИД Бразилии уточнили, что окончательное решение о о возможной поездке бразильского лидера на Саммит Америк на сегодняшний день не принято. Дипломаты двух стран в Бразилиа, Вашингтоне и Калифорнии прорабатывают возможности данной поездки.

Напомним, Саммиты Америк — встречи лидеров стран и правительств Западного полушария. Они проходят с 1994 года один раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.