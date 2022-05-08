Москва, 9 мая, 2022, 02:16 — ИА Регнум. События«трагических огненных лет» Великой Отечественной войны были и остаются неиссякаемым источником моральной силы для новых свершений, для преодоления любых препятствий и испытаний, отметил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в своем обращении к ветеранам и всем согражданам в День Победы.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа остается столпом истинного национального единства, воинской славы и чести, навсегда вошедших в героическую летопись России. Устремляя взгляд в будущее, молодежь бережно хранит священную память о прошлом, а подвиг наших дедов и прадедов остается ориентиром в правом деле», — отметил Бастрыкин.

«Перелистывая страницы военной хроники, возлагая цветы к мемориалам, шагая в колонне Бессмертного полка с георгиевской лентой на груди, с гордостью наблюдая ежегодный парад войск на Красной площади столицы, чествуя ветеранов, мы чувствуем незыблемую связь с поколением героев, стремимся быть достойными их доблести и чести», — добавил глава СК.