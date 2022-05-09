Вашингтон, 9 мая 2022, 01:38 — REGNUM США ввели санкции против восьми руководителей Сбербанка и 27 руководителей Газпромбанка, а также Московского индустриального банка, а также девяти его дочек, сообщает 8 мая в справке Белого дома.
Министерство финансов США в отдельном документа перечислило имена восьми действующих или недавно занимавших посты руководства Сбербанка, включая Наталью Алымову, Александра Бурико, Ольгу Голодец, Станислава Кузнецова, Сергея Мальцева, Анатолия Попова, Кирилла Царева и Беллу Златкис.
Что касается Газпромбанка, то против председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова введены повторные санкции.
При этом, власти США отдельно отмечают, что санкции не коснутся блокировки операций Газпромбанка или замораживания его активов, как это было в случае с ВТБ или Сбербанком, а также прочими российскими банками.