Москва, 8 мая, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 160 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 8 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 168 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 291,5 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что риск повторного заражения коронавирусной инфекцией возрастает со временем из-за ослабления иммунитета.