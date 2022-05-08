Донецк, 8 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо военнослужащих. Об этом 8 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника ДНР погибли при исполнении воинского долга и 11 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ снова обстреляли город Горловка.