Донецк, , 21:22 — REGNUM Ещё 15 населённых пунктов включены в состав ДНР после освобождения в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Документ, в котором говорится об этом, подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин подписывает документы о признании Донецкой Народной Республики (сс) Администрация президента России

Указ №196 подписан 3 мая, но опубликован только 8 мая. Отмечается, что в состав республики вошли «освобождённые населённые пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины».

Среди этих населённых пунктов девять сёл администрации Тельмановского района, четыре — администрации Донецка и село Радянская Украина администрации Новоазовского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые государства на Украине будут признаны, только когда Россия победит