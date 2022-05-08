Донецк, , 21:03 — REGNUM Более 400 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток выпустили представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщает Народная милиция ДНР.

Артиллерия ВСУ

«С начала текущих суток противник выпустил более 400 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что школу-интернат в Донецке обстреляли украинские силовики.