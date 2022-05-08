Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Американское посольство в Киеве в ближайшие недели вернётся к работе, передаёт 8 мая CBS.

Посольство США. Киев Kholodovsky

Такими надеждами делятся в Госдепе США по итогам посещения посольства в Киеве. Американские дипломаты посетили здание диппредставительства сегодня.

Напомним, отъезд из Киева неосновного персонала американского посольства начался ещё в середине февраля. После начала ВС РФ спецоперации на Украине посольство прекратило работу.

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