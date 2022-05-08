Москва, , 19:40 — REGNUM Вооружение и военная техника из США и западных стран уничтожены ВКС РФ в районе населённого пункта Соледар 8 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

В ходе спецоперации на Украине «уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», отметил представитель Минобороны РФ.

Он также добавил, что ВКС РФ поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также они уничтожили понтонную переправу ВСУ в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР (в районах Красная Гора, Верхнекаменка, Маяки), в ЛНР (Новодружевск), в Харьковской области (Резниково и Николаевка).

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