Барселона, Испания, 8 мая, 2022, 19:38 — ИА Регнум. 39-летний фланговый атакующий защитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Даниэль Алвес планирует продлить контракт с каталонским клубом. Об этом 8 мая сообщило испанское издание Marca.

Sport-xl.org Дани Алвес

«Я живу, не задумываясь об этом, потому что я не знаю, что произойдет. Но несомненно, что я хотел бы продлить контракт, потому что чувствую себя здесь как дома. Думаю, что могу продолжать вносить свой вклад, хотя это зависит не только от меня», — цитирует Алвеса Marca.

В текущем сезоне Даниэль Алвес принял участие в одиннадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

Алвес выступает за «сине-гранатовых» с 12 ноября 2021 года после перехода из «Сан-Паулу» на правах свободного агента.