Москва, , 19:33 — REGNUM В Московской области 9 мая в день празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне откроется более 90 полевых точек, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Полевая кухня Алексей Банников © ИА REGNUM

Полевые кухни предложат жителям региона гречневую кашу с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Попробовать солдатскую еду бесплатно смогут все желающие. Всего запланировано выдать гражданам более 28 тысяч порций.

Также в День Победы в городах Подмосковья пройдут концерты, тематические ярмарки, будут организованы зоны реконструкций. На площадках праздничных гуляний ветеранам войны будут вручать сувениры и цветы. Всем гостям будут раздавать Георгиевские ленточки.

Как сообщало ИА REGNUM, военные парады в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2022 году пройдут в 28 городах России.

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