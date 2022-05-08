Загреб, , 19:24 — REGNUM Граждане Хорватии, оказавшиеся вовлечёнными в военные действия на Украине, очевидно, отправились туда по собственной инициативе: государственные структуры не имеют к этому никакого отношения, сообщил 8 мая журналистам хорватский министр внутренних дел Давор Божинович.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, эти люди отправились в зону военного конфликта «на свой страх и риск и при своей личной организации», так что «государство никоим образом не вовлечено в это».

Отвечая на вопрос о том, что гражданин Хорватии был задержан при попытке бегства из Мариуполя в рядах ВСУ, Божинович сказал, этого человека арестовали русские — и это всё осложняет.

Давор Божинович «Мы информировали друг друга по дипломатическим каналам, продолжим следить за этим и искать ответы на вопросы, которые интересуют его семью, это наша конституционная и юридическая обязанность».

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