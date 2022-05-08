Загреб, 8 мая, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Граждане Хорватии, оказавшиеся вовлечёнными в военные действия на Украине, очевидно, отправились туда по собственной инициативе: государственные структуры не имеют к этому никакого отношения, сообщил 8 мая журналистам хорватский министр внутренних дел Давор Божинович.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, эти люди отправились в зону военного конфликта «на свой страх и риск и при своей личной организации», так что «государство никоим образом не вовлечено в это».

Отвечая на вопрос о том, что гражданин Хорватии был задержан при попытке бегства из Мариуполя в рядах ВСУ, Божинович сказал, этого человека арестовали русские — и это всё осложняет.