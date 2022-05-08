Донецк, 8 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела в Куйбышевском районе ранен мужчина, еще один мужчина получил ранение в Петровском районе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка.