Марсель, Франция, , 18:25 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Лорьяне на стадионе «Стад де Мустуар» «Лорьян» в матче 36-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Марсель». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Лорьян»: Матье Дрейер, Жюльен Лапорте, Убулан Мендес, Жемери Морель, Игор Кариока, Лорен Абергель, Энцо ле Фе, Фабьен Лемуан, Венсан Ле Гофф, Терем Моффи, Арманд Лориенте.

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Пап Гуйе, Жерсон, Дженгиз Ундер, Седрик Бакамбу.

В последний раз «Марсель» и «Лорьян» играли между собой 17 октября в матче 10-го тура чемпионата Франции. Тот матч завершился крупной победой «Марселью» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Арманд Лориенте (13’ пенальти), Бубакар Камара (27’ Маттео Гендузи), Маттео Гендузи (56’ Димитри Пайе), Аркадиуш Милик (85’ Димитри Пайе) и Убулан Мендес (90+2’ автогол).