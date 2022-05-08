В Подмосковье разыскивают мужчину, ранившего четырёх человек
Москва, 8 мая, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники полиции разыскивает мужчину, который ранил четырёх человек в ходе драки в Домодедове, сообщили в региональном управлении МВД.
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Драка
По данным пресс-службы ведомства, «7 мая одного из домов, расположенных на бульваре Строителей в городе Домодедово произошла драка.
Установлено, что между группой лиц произошёл словесный конфликт на бытовой почве. Один из участников конфликта нанес травмы четырём мужчинам.
ИА REGNUM сообщало ранее, в подмосковном городе Домодедово сотрудники полиции возбудили после массовой драки уголовное дело.
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