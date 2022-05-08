Вильнюс, 8 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Восполнить дефицит войск НАТО предлагают военные Литвы, сообщает 8 мая BNS.

Армия Литвы

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, военное ведомство республики готово выделять личный состав для зачисления их в ряды сводных подразделений НАТО.

Если НАТО, поясняет Анушаускас, усилит своё присутствие в Литве до уровня бригады, альянс может столкнуться с дефицитом военных.

Арвидас Анушаускас «Для восполнения дефицита Литва готова прикомандировать к будущей бригаде свои подразделения».

Напомним, к настоящему моменту на литовской территории находится батальон НАТО, однако руководство республики просит альянс разместить на своей территории бригаду натовцев.

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