Москва, 8 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В День Победы в Москве изменится режим работы общественного транспорта. С утра 9 мая для автомобилей в центре города закроют улицы, а часть станций метро будет работать только на вход и пересадку, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба МВД РСО-Алания День Победы

Так, с момента открытия метро (в 05:30) до окончания Парада Победы и акции «Бессмертный полк» только на вход и пересадку будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая». На «Библиотеке имени Ленина» будет возможна только пересадка.

Из-за перекрытия улиц изменится работа наземного транспорта в Москве. 9 мая не будут ходить автобусы № 024, п46, 74 и С920. Часть автобусных маршрутов будет работать на двух участках: Другие маршруты временно станут короче. Подробнее об изменениях в работе наземного транспорта можно узнать на сайте transport. mos.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 мая в период шествия «Бессмертный полк», которое состоится 9 мая, закроют семь станций метро.

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