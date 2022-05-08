Екатеринбург, 8 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Ветеран из Свердловской области Владимир Бочкарёв посетит 9 мая парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

Владимира Александровича сопровождает в поездке супруг его внучки — прапорщик внутренней службы и сотрудник МЧС. В Москве 8 мая для ветеранов прошёл торжественный приём. А 9 мая после парада для них проведут экскурсию в музей «Оружейная палата» и в Большой Кремлёвский Дворец.

В годы войны Бочкарёв был механиком 826-го штурмового авиаполка, гвардии сержантом. В июне 1941-го ему было 14 лет, новость о начале войны застала его в пионерском лагере. Подросток поступил в ремесленное училище и в тылу начал ковать Победу, собирая танковые моторы. Затем по распределению попал на Уральский завод тяжёлого машиностроения, где участвовал в изготовлении гаубиц, орудий для танков, и собирал направляющие для «Катюш».

В 1944 году Владимир Бочкарёв попал на фронт, в 826-й штурмовой авиационный полк. Там юный сержант-механик готовил к боевым вылетам самолёты «Ил-2». Победу встретил под Кёнигсбергом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2022 года со Дня Победы над гитлеровской Германией исполнится 77 лет.