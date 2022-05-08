Санкт-Петербург, 8 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Российские журналисты, освещающие ход специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине и в Донбассе, продолжают славные традиции военных журналистов и кинооператоров времён Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент проекта «Пропавшие в кинохронике»

Об этом заявил 8 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетив открывшуюся 30 апреля 3D-панораму о кинодокументалистах XX века «Пропавшие в кинохронике», развернутую в павильоне №5 киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте, 10Б. Она посвящена журналистам, кинооператорам и фотографам, которые работали на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в блокадном Ленинграде.

«Фотографии и кинопленки ленинградских операторов стали доказательством преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе», — напомнил Александр Беглов.

Он считает, что не менее важную работу делают сейчас российские военкоры в ходе спецоперации.

«Эту важную работу и сейчас делают наши журналисты на Украине. Параллельно с военной операцией идёт война за умы. Документалисты под пулями собирают свидетельства, помогают бороться с фейками и провокациями против нашей страны», — отметил губернатор Северной столицы.

Он поблагодарил руководителя некоммерческой организации «Невский баталист» Дмитрия Поштаренко, реализовавшего вместе со своей командой этот масштабный проект при поддержке гранта президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, трехмерная панорама доступна для посетителей со вторника по воскресенье с 12:00 мск до 20:00 мск, однако посещение ее возможно только по сеансам.