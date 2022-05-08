Москва, 8 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В рамках акции Народного фронта «Огонь памяти» сестры Екатерина и Валентина Корниенко доставили лампу, зажженную от Вечного огня в Александровской саду, военнослужащим, участвующим в освобождении Донбасса.

ИА REGNUM Вечный огонь

Вечный огонь девушки доставили бойцам батальона мобилизационного резерва непосредственно на передовые позиции фронта.

«Мы приехали поздравить вас с наступающим праздником Победы, поддержать. Привезли Вечный огонь с главного мемориала в России, из Александровского сада в Москве. Это как символ победы, чтобы мы тоже победили», — обратились Екатерина и Валентина к военным.

Сестры-волонтеры оказывают помощь армии ДНР. Девушки собирают и лично передают военнослужащим на передовую гуманитарную помощь от неравнодушных граждан России. География их помощи меняется вместе с направлением ведения активных боевых действий. За полтора месяца им удалось собрать и передать гуманитарную помощь на сумму около 70 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Огонь памяти» проходит в шестой раз. Ежегодно накануне Дня Победы активисты Народного фронта, представители других общественных организаций с автопробегом доставляют частицы Вечного огня ветеранам, проживающим в российских регионах. В этом году акция приобрела международный статус. Вечный огонь доставили в 12 государств, в том числе Луганскую и Донецкую народные республики.

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