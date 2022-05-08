Москва, , 15:04 — REGNUM Вечный огонь — главный символ памяти о героях, павших в годы Великой Отечественной войны. 8 мая 2022 года исполнилось 55 лет со дня зажжения священного пламени на мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. В день 55-летия Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце», реализуемого при поддержке Правительства Москвы совместно с АО «МОСГАЗ», по случаю юбилейной даты провело торжественную церемонию профилактики Вечного огня с реконструкцией исторических событий 1967 года.

Вечный огонь ИА REGNUM

8 мая 1967 года, спустя пять месяцев после создания мемориала «Могила Неизвестного Солдата», генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев впервые зажег священное пламя в Александровском саду в Москве. За день до этого 7 мая 1967 года от пламени Вечного огня на Марсовом поле был зажжен факел, который доставили в Москву по эстафете. Почетное право принять факел было предоставлено Герою Советского Союза, легендарному летчику Алексею Маресьеву. В торжественной обстановке Алексей Маресьев передал факел Леониду Брежневу, который впервые зажег огонь на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.

Со дня зажжения сохранность Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ». Горелка Вечного огня представляет собой уникальную конструкцию, разработанную с участием специалистов МОСГАЗа. Рассчитана она на любые погодные условия: снег, дождь и ураганные порывы ветра. На мемориале специалисты газового хозяйства регулярно проводят профилактические работы и обеспечивают поддержание огня. Во время проведения работ звезду мемориального комплекса снимают с ее обычного места, чтобы проверить работоспособность запальников. Для всего коллектива АО «МОСГАЗ» Вечный огонь в Александровском саду — Пост №1, а проведение профилактических работ — почетная миссия, доверенная самым опытным специалистам.

Ведущими юбилейной церемонии профилактики стали советский и российский диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и советский и российский диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, заслуженный артист России Евгений Кочергин.

Перед началом технического обслуживания военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка зажег факел от пламени Вечного огня и передал его заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Бирюкову и ветерану Великой Отечественной войны Николаю Морозову. Факел принял генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Александр Матовников, который перенес пламя на временную горелку, установленную на бронетранспортере. Именно так в 1967 году приехал в Москву Вечный огонь. Временная горелка — уменьшенная копия основной.

«Вечный огонь священен, это вечная память о тех, кто не вернулся с полей сражений, отстаивая честь, свободу и независимость нашего государства. Особенно отрадно, что все поколения воспитываются на этом героическом подвиге нашего народа. Сегодня наша великая Россия созидает и процветает. Москва, наряду со всеми городами нашей страны, готова к великому событию — празднику Великой Победы, готова пройти в составе Бессмертного полка, чтобы сказать, что мир на планете должен быть вечен. Сегодня дети наши участвуют в конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь». Это мероприятие охватило семьи по всей России», — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

После завершения профилактических работ на основной горелке военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка зажег от пламени временной горелки, установленной на БТР, факел и доставил его к мемориалу, передав первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне, Герою Российской Федерации Андрею Красову, который вернул пламя на почетное место.

«Сегодня мы стали свидетелями воссоздания исторических событий 1967 года. Это одно из ключевых мероприятий в рамках проекта Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» «Вечный огонь в нашем сердце», реализуемого при поддержке Правительства Москвы. Ему предшествовала кропотливая и очень серьезная информационная и просветительская работа, мониторинг состояния Вечных огней в городах России, а также всероссийский конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь». Хотел бы от имени ОНФ поблагодарить Правительство Москвы и АО «МОСГАЗ» за большой вклад в сохранение Вечного огня — символа памяти о подвиге наших героических отцов и дедов. Хранить память о героях — наша святая обязанность, и помнить об этом мы должны всегда», — рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

В ходе церемонии прошла акция «Возвращаем имена»: активисты «Поискового движения России» зачитали имена 17 защитников Отечества, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Их останки были обнаружены в ходе Вахты Памяти в 2022 году, и сейчас поисковики разыскивают семьи бойцов, чтобы рассказать им о боевом пути и последних днях героев.