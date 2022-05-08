Москва, , 14:59 — REGNUM В случае ядерной войны России уничтожит страны Североатлантического альянса (НАТО) в течение получаса, однако таковой следует не допустить. Об этом 8 мая написал глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Cosmotest.ru

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», — отметил он в своем сообщении.

Также Рогозин добавил, что в данный момент страны НАТО ведут необъявленную войну против России руками киевского режима.

При этом глава Роскосмоса указал, что спецоперация в настоящее время вышла далеко за рамки своего первоначального смысла и географии, а также назвал ее «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».

Кроме того, он подчеркнул, что победа над более мощного в экономическом и военном плане врагом обычными вооруженными средствами может произойти только при полной солидарности всей страны с армией и мобилизации экономики государства, а также перехода российского оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей на военные рельсы.

«И это надо делать немедленно и быстро», — заключил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгвардия нашла под Луганском крупный склад с боеприпасами ВСУ и задержала члена националистической ячейки.