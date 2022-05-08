Москва, 8 мая 2022, 14:59 — REGNUM В случае ядерной войны России уничтожит страны Североатлантического альянса (НАТО) в течение получаса, однако таковой следует не допустить. Об этом 8 мая написал глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Cosmotest.ru

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», — отметил он в своем сообщении.

Также Рогозин добавил, что в данный момент страны НАТО ведут необъявленную войну против России руками киевского режима.

При этом глава Роскосмоса указал, что спецоперация в настоящее время вышла далеко за рамки своего первоначального смысла и географии, а также назвал ее «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».

Кроме того, он подчеркнул, что победа над более мощного в экономическом и военном плане врагом обычными вооруженными средствами может произойти только при полной солидарности всей страны с армией и мобилизации экономики государства, а также перехода российского оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей на военные рельсы.

«И это надо делать немедленно и быстро», — заключил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгвардия нашла под Луганском крупный склад с боеприпасами ВСУ и задержала члена националистической ячейки.