Рим, , 13:45 — REGNUM В состоявшейся на площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме акции «Бессмертный полк» приняло участие несколько сотен человек. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что участники мероприятия собрались на площади около памятника святого Франциска и они принесли с собой красные знамёна, а также фотографии ветеранов войны и тружеников тыла. При этом акцию, наряду с итальянскими правоохранителями, охраняли местные активисты антифашистских организаций.

Также организатор акции Тамара Джуранова рассказала, что в 2022 году «Бессмертный полк» объединил мероприятия, ранее проводимые порознь из-за разногласий и добавила, что организаторы не ожидали такого большого количества ее участников.

«Наши люди начинают понимать, что патриотизм — это битва за сохранение нашей памяти, нашей истории и чувства долга», — отметила она. Кроме того, указывается, что такие же мероприятия ко Дню Победы проходят в таких итальянских городах Милан и Катанья, а также в горных районах Лигурии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что масштабная региональная акция «Широка страна моя родная» стартовала 8 мая в Тверской области.