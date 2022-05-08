Москва, , 13:00 — REGNUM Российская полиция отпустила британского блогера Бенджамина Рича, задержанного на космодроме Байконур. Об этом блогер сообщил в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

В Роскосмосе сообщили о задержании гражданина Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы 7 мая. 8 мая блогер сообщил, что он уже вернулся в гостиничный номер.

Рич объяснил, что они были задержаны, когда пытались посмотреть хранящийся на Байконуре космический корабль «Буран» без получения соответствующего разрешения. Блогер добавил, что российская полиция опрашивала его несколько часов, после чего отпустила.

Гражданин Великобритании подчеркнул, что он не совершал преступных действий. Он отметил, что ему выписали штраф за административное правонарушение.

Бенджамин Рич ведёт посвящённый путешествиям YouTube-канал Bald and Bankrupt, насчитывающий более 3,5 млн подписчиков. Чаще всего он снимает ролики в бывших республиках СССР, также посещал Индию, Сирию и страны Латинской Америки. Гражданка Белоруссии Алина Зелупа ранее появлялась в нескольких роликах на этом канале.

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