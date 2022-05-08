Москва, , 12:15 — REGNUM Один из сложившихся военных ВСУ рассказал, что их командование бросило своих солдат во время боевых действий и поблагодарил военных Вооруженных сил (ВС) РФ за хорошее отношение к пленным. Видеозапись его рассказа 8 мая приводит Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нас просто получается, как бросили», — сказал он, уточнив, что во время нахождения на позициях около дороги в лесу он заметил, что на располагавшихся за дрогой позициях ВСУ перестал работать пулемет и выяснилось, что командование бросило своих починенных.

Также пленный рассказал, что во время спешного отхода на дороге, по которой они отходили, не оказалось украинских военных, которые должны были прикрывать ее на случай отступления, и там были российские военные.

«Они предложили нам сдаться. Ну у нас выбора не было, мы решили сдаться, потому что не было смысла сопротивляться», — пояснил украинский военный.

«К нашей неожиданности, нормально с нами (стали обращаться — ред.), вежливо… Одели на нас бронежилеты. Кормят, чисто, обращаются нормально», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские следователи проведут тщательную проверку эпизодов преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе.