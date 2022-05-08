Новосибирск, 8 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

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«Запрещено разведение открытого огня. Имеются случаи перехода огня на жилые дома», — говорится в рассылке ведомства.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 8 мая, во второй половине дня в Новосибирске ожидается без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха +10…+12 °C.