Москва, , 11:55 — REGNUM В преддверии Дня Победы более 50 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» раздали 100 тысяч Георгиевских ленточек на улицах Мариуполя, в том числе, в гуманитарных центрах «Единой России». Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Георгиевская ленточка МГЕР

«В этом году впервые за 8 лет жители Мариуполя смогли надеть Георгиевскую ленту — символ Великой Победы. Специально в преддверии 9 мая мы привезли из Москвы и раздали за два дня 100 тысяч лент на улицах города и в гуманитарных центрах «Единой России». Надевая Георгиевские ленты, люди радуются и признаются, что в течение всех этих лет мечтали надеть символ Победы наших дедов и прадедов», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» с 28 марта работают в ДНР. Волонтерский отряд помогает жителям в Мариуполе, поселке Володарское и селе Безыменное. Добровольцы развозят гуманитарную помощь, работают по поиску пропавших жителей Мариуполя, а также помогают жителям в пунктах временного размещения.