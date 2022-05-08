Курск, 8 мая 2022, 11:17 — REGNUM Шум в небе над Курской областью связан с отработкой российскими военными оперативно-тактических задач. Об этом сообщается 8 мая в телеграм-канале правительства Курской области.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 мая, звуки выстрелов слышали жители приграничных районов Курской области. Губернатор Роман Старовойт объяснил, что причина звуков — работа российской авиации по наземным целям на сопредельной территории. Глава региона подчеркнул, что угрозы жителям Курской области нет.
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