Питтсбург, США, , 11:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Нью-Йорк Рейндержс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 7:4.

В составе победителей голами отличились Брок Макгинн (2-я минута), Джефф Картер (9-я, в большинстве), оформивший в матче дубль Эван Родригес (11-я, в большинстве и 16-я), Дэнтон Хайнен (52-я), немецкий форврад Джейк Гюнцель (58-я, в пустые ворота) и Джефф Картер (59-я, в пустые ворота).

У «Рейндержс» шайбы забросили финский форвард Каапо Какко (6-я), Фрэнк Ватрано (27-я), российский нападающий Артемий Панарин (28-я) и Эндрю Копп (36-я, в большинстве).

После первого периода российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев заменил другого российского вратаря команды — Игоря Шестеркина, пропустившего четыре шайбы. При этом Шестеркин смог отразить 11 бросков из 15, Георгиев — 19 из 20. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга», следующий матч команд состоится 10 мая.