Москва, 8 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Следственный комитет России установит лиц, причастных к минированию плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, которую планировали взорвать украинские националисты. 8 мая об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

«Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством обороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что украинские вооружённые формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Покровском районе ДНР. Он сообщил, что националисты планировали взорвать плотину, обвинив в этом подразделения российских войск.

Мизинцев подчеркнул, что при реализации этого сценария в зоне затопления оказалось бы несколько населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч жителей. В Минобороны добавили, что взрыв плотины также мог привести к перебоям с электроснабжением на большей части ДНР, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. Ещё одним последствием могло стать повреждение канализаций и водоочистных сооружений населённых пунктов, что создаёт условия для вспышки инфекционных заболеваний.