Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия») за год заработал 6 млн 120 тыс. 271,18 рубля. Об этом сообщается в его декларации за 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Ищенко Zsro.ru

Спикер донского парламента владеет земельным участком под индивидуальное строительство (185 кв. метров), жилым домом (54,6 кв. метра), нежилым помещением (66,3 кв. метра), половиной участка площадью 950 кв. метров и жилого дома площадью 191 кв. метр. У Ищенко по-прежнему нет автомобиля.

Председателю Заксобрания Ростовской области по-прежнему принадлежит квартира в Болгарии (65,5 кв. метра).

Супруги у Александра Ищенко нет.