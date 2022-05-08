Вашингтон, 8 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Администрацией американского президента Джо Байдена оказывается давление на власти Тайваня для того, чтобы они приобретали то оружие США, которое, как считают в Вашингтоне, является эффективным для защиты от возможного вторжения Китая. Об этом 7 мая сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По данным последних, кризис на Украине убедил США и Тайвань в том, что вторжение Народно-освободительной армии Китая на остров является реальной опасностью. Также указывается, что Вашингтон и Тайбэй считают, что «немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы» могут дать отпор более крупному противнику.

Кроме того, отмечается, что США в данный момент изучают оборонные возможности армии Тайваня на предмет возможности отразить возможное нападение КНР, однако в Тайбэе не разделяют такой подход и поэтому отказались от планов по закупке некоторых вооружений, например вертолетов MH-60R Seahawk, говоря о том, что они не помогут в случае конфликта с КНР.

«США предупредили своих тайваньских коллег, что Госдепартамент отклонит такие запросы. Они также призвали американских производителей оружия воздержаться от направления запросов к правительственным агентствам США об одобрении сделок с Тайванем на поставки определенных вооружений», — говорится в материале издания.

В то же время официально Вашингтон отрицает подготовку Китая к попытке силовым методом решить тайваньский вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что ответ международного сообщества на специальную военную операцию России на Украине представляет важность для «сдерживания» Китая по тайваньскому вопросу и влиянию в Южно-Китайском море.