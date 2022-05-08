Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В День Победы со станции Ростов-Главный в Таганрог и обратно отправится музейный паровоз Северо-Кавказской железной дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКЖД.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ретропоезд «Победа»

Состав с четырьмя вагонами отправится в 9:32 мск и будет следовать по графику пригородного поезда с остановками Танаис, Мержаново и Приморка. Конечной станцией состава станет Таганрог-1. В Мержаново пассажиров встретит полевая кухня с солдатской кашей, а в селе Приморка — автобусы, которые довезут в музей «Самбекские высоты».

Из Таганрога в Ростов-на-Дону поезд отправится в 15:00 мск и также сделает три остановки в пути. На станцию Ростов-Главный состав прибудет в 17:22 мск.