Пекин, 8 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В шествии в рамках акции «Бессмертный полк», приуроченном к 77-й годовщине победы СССР над нацистской Германией и прошедшем по территории российского посольства в Пекине из-за связанных с COVID-19 ограничений в Китае, приняло участие порядка 350 человек. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Участники шествия с портретами участников Великой Отечественной войны и копиями Знамени Победы прошли строем под советские песни военных лет и затем почтили память погибших минутой молчания.

«То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении исторической памяти, в 21 веке это особенно важно и с каждым годом все важнее и важнее. Память, которую мы, ныне живущие, получили из рук своих отцов, дедов, прадедов, мы должны бережно передавать в руки новых поколений и завещать им передавать эту память дальше», — заявил в ходе акции посол России в Китае Андрей Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Югре женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута в День Победы 9 мая пролетит с портретами героев над городами региона.