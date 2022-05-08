Москва, , 08:40 — REGNUM Представители киевского режима лгали блокированным в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины военным ВСУ про то, что они будут деблокированы. Об этом 8 мая рассказал пленный командир украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Баранюк.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Киев говорил держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — приводит его слова RT.

Также полковник ВСУ уточнил, что параллельно представители Киева официально заявляли о невозможности спасения украинских военных, в результате чего моральный дух его подчинённых упал и им стало «тяжело».

При этом Баранюк указал, что, когда он понял, что ему солгали про деблокаду, его подразделением была предпринята попытка вырваться из окружения, потерпевшая полное фиаско.

«Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится.