Херсон, Украина, , 08:33 — REGNUM Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. Об этом 8 мая заявил зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние 3 десятилетия, довели ее до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос времени», — передает его словам РИА Новости.

По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена от нацистской власти, а западные регионы отойдут в состав Польши. При этом многие жители центральной и юго-восточной Украины уже разобрались, что «демократия по-украински — это скрытый фашизм», добавил он.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.