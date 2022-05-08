Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 1 июня, в День защиты детей, запустят новый светомузыкальный фонтан. Сооружение достраивают на Аллее роз в Советском районе. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

«Специалисты смонтировали все подземные конструкции. До конца мая объект должны подключить к сетям «Донэнерго». Торжественное открытие фонтана запланировано на 1 июня. Чаша имеет квадратную форму размером 20 на 20 метров. Самая высокая струя будет достигать 15 метров. Фонтан оборудован современной системой фильтрации и обеззараживания воды. Сможет работать в статическом и динамическом режимах», — уточнил он.

Прилегающая к фонтану территория также будет благоустроена. Обслуживать фонтан будут городские власти.