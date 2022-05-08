Лас-Вегас, США, 8 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Российский боксер Дмитрий Бивол победил представителя Мексики Сауля Альвареса и успешно защитил свое звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

Поединок проходил в Лас-Вегасе и по итогам всех 12 заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 115:113, 115:113, 115:113 отдали победу спортсмену из России.

При этом российский боксер вышел на ринг без флага России, национальной символики и гимна нашей страны, так как это запрещено западными санкциями.

Отметим, это девятая успешная защита 31-летним ни разу непобежденным Дмитрием Биволом титула WBA, которым владеет с 2017 года, и теперь в его активе 20 побед (11 нокаутом). Для 31-летнего Сауля Альвареса это поражение стало вторым при 57 победах (39 нокаутом) и двух ничьих.