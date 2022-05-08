Нью-Йорк, США, 8 мая, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Запланированную поездку в приграничный с Сирией регион Турции отложила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом сказано в заявлении, распространённом 7 мая пресс-службой американской миссии при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Поездка была намечена на 9 мая, вместо неё Томас-Гринфилд посетит Брюссель в качестве главы американской делегации на конференции «В поддержку будущего Сирии и региона» под председательством Евросоюза.

В рамках конференции в Брюсселе Томас-Гринфилд собирается провести встречу на уровне министров с целью обсудить перспективы международной поддержки сирийского политического процесса и вопросы привлечения к ответственности за нарушение прав человека.

Также постпред США при ООН планирует встретиться с представителями Евросоюза и НАТО для обсуждения ситуации на Украине и трансатлантического сотрудничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предполагаемом визите постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в Турцию.