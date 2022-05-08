Берлин, , 04:34 — REGNUM Рост цен на продовольствие и энергоносители в Германии, спровоцированный санкциями против России, может привести к нищете наименее обеспеченных немцев. Об этом 7 мая пишет немецкое издание Spiegel.

Нищий. Германия

По словам главы ассоциации центров социального питания Йохена Брюля, в конце каждого месяца многим людям уже не на что купить свежие овощи и фрукты. Число людей, обратившихся за помощью в центр социального питания в Нюрнберге, выросло вдвое — до 10 тыс. человек. Усугубляют ситуацию прибывшие в Германию беженцы с Украины (600 тыс. человек).

Жители Германии признаются, что стали экономить буквально на всём и хвататься за любую возможность дополнительного заработка. Всё больше немецких стариков фактически встают перед сомнительным выбором — либо замерзнуть, либо умереть от голода.

ИА REGNUM сообщало, что почти половина опрошенных респондентов в Германии не хочет жертвовать собственным материальным положением из-за санкций против России. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Civey для канала Die Welt. Отмечается также, что 49% немцев сокращают свои траты из-за роста цен на энергоносители и продовольствие.

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