Москва, 8 мая 2022, 03:29 — REGNUM Россия является одним из главных действующих лиц переустройства мировой финансовой системы, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков заметил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — полагает сенатор.