Москва, 8 мая, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Россия является одним из главных действующих лиц переустройства мировой финансовой системы, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков заметил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — полагает сенатор.