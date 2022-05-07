Москва, 8 мая, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Новый подъём заболеваемости COVID-19 начался в России. Об этом 7 мая предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Специалист пояснил, что косвенные признаки начала новой волны заболеваемости можно проследить по динамике смертности и сдвигу в плане числа госпитализаций. Подъём заболеваемости в стране возможен в мае и июне, в крупных городах, по словам Крючкова, уже сейчас могут наблюдаться косвенные признаки новой волны COVID-19.

При этом Крючков уточнил, что новую волну невозможно будет сопоставить со всплесками заболеваемости, вызванными «Дельтой» и «Омикроном». Большинство жителей России могут даже не заметить новой волны из-за небольшого охвата ПЦР-тестированием, а следовательно, и достаточно низкого выявления заражения медиками.

Более масштабный подъём заболеваемости, по мнению специалиста, грозит жителям России осенью. Она будет значительно заметнее весенне-летней, так как там, как предупредил иммунолог, могут появиться новые линии коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России в скором времени могут стартовать клинические испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» на лицах старше 60 лет.