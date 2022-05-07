Берлин, 8 мая, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Берлинские власти опубликовали пояснение к запрету на использование флага Украины в немецкой столице 8 и 9 мая. Согласно официальному заявлению, действовать ограничения будут частично.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На сайте управления сената Берлина по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта сказано следующее:

«Украинские флаги также разрешены в Берлине 8 и 9 мая. Общий указ, изданный вчера берлинской полицией, относится только к 15 избранным памятным местам в Берлине».

Выпущенные правила призваны обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий 8 и 9 мая. Никаких флагов или военной символики на территории мемориалов использоваться не будет. Исключения будут сделаны только для ветеранов Второй мировой войны, послов и их делегаций.

Ранее сообщалось, что из-за опасения столкновений между российскими и украинскими группами в Берлине полиция запретила демонстрацию российских и украинских флагов 8 и 9 мая. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник возмутился данному запрету.

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