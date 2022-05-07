Берлин, 8 мая, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, что может стать причиной массовых банкротств в стране. Такое заявление председателя Commerzbank Манфреда Кнофа публикуется на страницах немецкой деловой газеты Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия. СМИ

«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция. <…> Мы также не должны обманывать себя: количество неплатежеспособных на наших рынках, вероятно, увеличится», — считает Кноф.

Ранее на страницах данного немецкого издания сообщалось об угрозе волны банкротств в Германии в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России. Об этом свидетельствовали данные опроса объединения малого и среднего бизнеса ZGV.

Кроме того, около половины опрошенных респондентов в Германии не хотят жертвовать собственным материальным положением из-за санкций против России. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Civey для канала Die Welt.

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