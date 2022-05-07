Лос-Анджелес, США, , 23:29 — REGNUM Джеймс Ганн, ранее сообщивший об окончании съёмок кинокомикса «Стражи галактики 3», разместил в соцсети эмоциональный пост по этому поводу. Публикация была размещена 7 апреля на странице режиссёра.

Режиссер и сценарист «Стражей галактики» Джеймс Ганн, Стэн Ли и Зои Салдана

«После более чем 100 дней съемок и более 3000 дублей, это — хлопушка-нумератор для финальной сцены #GotGVol3 (фильма «Стражи галактики 3»), представленная мне съемочной группой», — написал Ганн. Кинематографист отметил, что это был «лёгкий дубль», в котором его брат Шон Ганн сыграл сидящего енотовидного инопланетянина Ракету.

«А дальше ничего, и я собрал все силы, чтобы не разрыдаться на месте», — признался Ганн.

Напомним, премьера фильма «Стражи галактики 3» запланирована на 5 мая 2023 года. Ранее Джеймс Ганн заявил, что это будет последняя картина, в которой появится оригинальная команда супергероев. Премьера оригинального кинокомикса «Стражи галактики» состоялась 31 июля 2014 года, т.е. около восьми лет назад.

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